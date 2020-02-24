Коронавирус добрался до финансового центра Италии

Распространение нового коронавируса в Ломбардии и Венето угрожает итальянской экономике в целом. Сегодня именно в этих двух северных регионах - самых богатых в стране - находится крупнейший очаг эпидемии вне Азии. Их же доля в национальном ВВП составляет 30%. На них приходится и до 40% всего экспорта Италии.

Здесь проживают 15 из 60 млн жителей страны. Только Венецию, в том числе знаменитый традиционный карнавал, ежегодно посещают миллионы иностранных гостей. В этом году из-за вспышки коронавируса праздничные мероприятия двух последних дней были отменены.

Коронавирус добрался и до финансового центра страны. Ключевой индекс Миланской фондовой биржи FTSE MIB в понедельник обрушился на 4,86%.

При том, что экономический рост Риму по-прежнему дается с трудом. В четвертом квартале прошедшего года ВВП Италии сократился на 0,3%.

Эксперты пытаются предсказать, как вспышка коронавируса в третьей по величине экономике еврозоны отразится на ситуации в ЕС и во всем мире. В понедельник американский промышленный индекс Dow Jones рухнул при открытии торгов более чем на 800 пунктов.