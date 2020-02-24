Коронавирус грозит экономике Италии новым спадом

Обвал на миланской фондовой бирже, отмена торговых ярмарок, угроза туризму - эпидемия нового коронавируса поражает северную Италию, ключевой регион третьей экономики еврозоны, в которой и так уже намечался спад.

В понедельник были введены ограничительные меры в 11 итальянских регионах: не работают школы, музеи, отменены культурные и спортивные мероприятия , бары и рестораны должны быть закрыты с 18:00 до 6:00, хотя наибольшую выручку они получали ранее в эти часы. Эксперты говорят, что сектор услуг позволял итальянской экономике оставаться на плаву, а происходящее может привести к снижению ВВП страны.

"Если проблема с короноварисуом не будет решена в первом триместре, то пострадает не только туристическая отрасль. Ведь меньше туристов означает меньше продаж итальянской продукции, меньше закупок предметов роскоши, произведённых в Италии, которые делают китайцы для своих покупателей богатого и среднего класса", - поясняет экономист Франческо Давери.

В Милане в эти дни непривычно малолюдно: приостановил работу театр Ла-Скала, а модельер Армани отложил дефиле. Франция заявила о готовности закрыть границы с Италией, чтобы не допустить проникновение коронавируса на территорию страны. Но один случай заражения уже зарегистрирован в Лионе.

"Если европейские правительства не смогут сдержать эпидемию, то это станет шоком для всей еврозоны. Но я не думаю, что такое произойдёт, вероятность этого на самом деле очень мала", - считает Франческо Давери.

Экономическая ситуация в Италии и так уже оставляла желать лучшего: на ней сказался глобальный экономический кризис и внутриполитическая нестабильность, в результате чего полуостров продемонстрировал в прошлом году лишь 0,2% роста. На этот год итальянские власти планировали рост в 0,6%, но это было до эпидемии.