ВОЗ: "Ситуация с распространением COVID-19 грозит пандемией"

Всемирная организация здравоохранения заявила, что ситуация с распространением коронавируса грозит обернуться пандемией.
Свои опасения генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус высказал в связи с новыми вспышками заражения COVID-19.
В Италии к утру вторника известно о 229 случаях диагностированной инфекции и о 7 летальных исходах.
11 городов, расположенных в Ломбардии и Венето, находятся на карантине, который продлится не менее 15 дней.
Рим предпринимает чрезвычайные меры, чтобы не дать коронавирусу ни единой возможности для распространения.
Статистика указывает, что эпидемия на Аппенинах самая тяжелая в Европе.
Но многие отказываются поддаваться панике.
Туристка из Франции полагает, что "не стоит, на мой взгляд, сидеть по домам и прятаться из опасения, что можно подцепить инфекцию. Эпидемия там, эпидемия здесь, эпидемия гриппа вообще случается ежегодно, она убивает множество людей, но об сейчас никто не говорит".
А отец семейства, который приехал в Рим из Ломбардии, говорит, что "да, есть случаи заболевания, и даже недалеко от Турина, где мы живем, но, в общем, мы не сильно по этому поводу тревожимся".
Накануне Евросоюз принял решение выделить в связи с эпидемией COVID-19 на поддержку Всемирной организации здравоохранения 114 млн евро.
Директор департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкл Райан заявил прессе, что "нужно быть во всеоружии, нужно быть готовыми к тому, что начнется пандемия. С другой стороны, видя те усилия, которые совершает Китай, чтобы остановить распространение эпидемии, будучи в курсе происходящего в других странах и мер, принимаемых их властями, есть надежда на то, что до этого все-таки не дойдет".
Вспышки вируса зарегистрированы в 37 государствах. О том, что у них имеются заболевшие COVID-19, заявили Ирак,Афганистан, Кувейт, Оман и Бахрейн.
Все инфицированные вернулись из поездок в Иран, власти которого официально сообщили о 61 случае заражения коронавирусом и 12 летальных исходах.
Есть информация, переданная The Associated Press, что реальные цифры Тегеран скрывает.
В Южной Корее инфицированы почти 900 человек, количество зарегистрированных случаев заболевания увеличилось за последние семь дней в 15 раз, наиболее тяжелая ситуация сохраняется в городе Тэгу.
За истекшие сутки в Китае количество умерших увеличилось на более, чем 70 человек, а число инфицированных выросло на 508 человек, приблизившись к 78 тысячам.