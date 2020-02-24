ЕС выделяет 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

На борьбу со вспышкой нового коронавируса Евросоюз выделяет 230 миллионов евро. 114 миллионов евро, как поясняется в заявлении Еврокомиссии, будут направлены Всемирной организации здравоохранения, 15 миллионов в Африку. 100 миллионов - на производство вакцины. Еще три миллиона евро пойдут на закупку средств личной гигиены и возвращение граждан ЕС из Китая.

Янез Ленарчич, еврокомиссар по антикризисному управлению: "Мы приступили к разработке плана реагирования на возникновение нештатных ситуаций на европейском уровне. Мы так же оказываем поддержку странам-членам ЕС по подготовке мер на национальном уровне на случай непредвиденных обстоятельств. Об этом мы говорили на чрезвычайном заседании. В связи с этим мы объявляем о выделении средств на всеобщую борьбу с коронавирусом".

В Брюсселе обеспокоены положением дел в Италии, где зарегистрировано свыше 200 случаев инфицирования COVID-19. Однако радикальные меры пока не принимаются. ВОЗ не советует вводить ограничения на поездки и торговлю. 25 февраля в Апеннины отправится миссия ВОЗ, чтобы оценить ситуацию на месте.

Стелла Кириакидес, еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности: "Что касается решений по поводу ограничений на путешествия... Они будут приниматься государствами-членами Европейского Союза. Это в их компетенции. В данном контексте я призвала членов сообщества согласовывать свои действия и делиться информацией при принятии решений".

Накануне Австрия остановила движение поездов из Италии после того, как в одном из составов были обнаружены две пассажирки с подозрением на заражение коронавирусом. После того как проверки дали отрицательный результат, сообщение было возобновлено. Власти Франции пока не видят необходимость закрытия границ с Италией власти Франции, но внимательно следят за развитием ситуации.