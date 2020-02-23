Очень грязный карнавал

Лучший костюм для такого карнавала — купальный: всё равно все измажутся в грязи. В бразильском городе Парати проходит фестиваль "Блоко да лама", что можно перевести как "куча грязи" или "вечеринка в грязи". Словом "Блоко" в Бразилии называют, например, уличных музыкантов, которые собирают вокруг себя участников карнавального шествия.

Окраины Рио-де-Жанейро находится в сотне км от Парати, при желании их можно разглядеть на другом берегу залива. Участники праздника грязи не скрывают, что их мероприятие можно считать "антиподом" знаменитого карнавала, который как раз проходит в это время.

Энрике Симеао, предприниматель:

"Это не только польза для кожи, это ещё и радость для души. Все приходят со знакомыми и родными, смеются, веселятся, делятся радостью, становятся друзьями, а под конец праздника мы все оказываемся одной большой семьёй".

Необычный праздник начался с того, что в 1986 году трое местных подростков, изнывающих от скуки, измазались в грязи местного пляжа и в таком виде появились в самом центре города. Жителям Парати идея очень понравилась, и с тех пор изваляться в грязи и устроить "анти-карнавал" каждый год приезжают всё больше и больше гостей.