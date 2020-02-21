Пациенты Института психического здоровья танцуют в Рио-де-Жанейро

Зажигательные ритмы самбы, яркий макияж, перья и инклюзивность. В традиционном бразильском карнавале в Рио-де-Жанейро приняли участие десятки пациентов и сотрудников Института психического здоровья Nise de Silveira. Уже в 18 раз подряд.

Группа "Пригородное безумие" была основана в 2001 году в рамках проходившей в клинике арт-терапии.

"Никто из нас психически совершенно не здоров. Мы все сходим с ума так или иначе. У каждого свое безумие - семья, дети, работа, ежедневные заботы. Давайте же наконец начнем жить по-настоящему", - говорит Клейтон Фернандес, пациент Nise de Silveira.

"Данный проект касается не только наших пациентов. В этом весь смысл. Когда наша группа выходит на праздничные улицы, ее участники интегрируются в общество", - отмечает Ариадна Мендес, психотерапевт.

Кроме танцоров "Пригородного безумия" участниками нынешнего карнавала станут еще 450 различных коллективов.