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Бразилия

Пациенты Института психического здоровья танцуют в Рио-де-Жанейро

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 Мария Горковская
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Пациенты Института психического здоровья танцуют в Рио-де-Жанейро
Авторское право
AP Photo/Silvia Izquierdo
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Зажигательные ритмы самбы, яркий макияж, перья и инклюзивность. В традиционном бразильском карнавале в Рио-де-Жанейро приняли участие десятки пациентов и сотрудников Института психического здоровья Nise de Silveira. Уже в 18 раз подряд.

Группа "Пригородное безумие" была основана в 2001 году в рамках проходившей в клинике арт-терапии.

"Никто из нас психически совершенно не здоров. Мы все сходим с ума так или иначе. У каждого свое безумие - семья, дети, работа, ежедневные заботы. Давайте же наконец начнем жить по-настоящему", - говорит Клейтон Фернандес, пациент Nise de Silveira.

"Данный проект касается не только наших пациентов. В этом весь смысл. Когда наша группа выходит на праздничные улицы, ее участники интегрируются в общество", - отмечает Ариадна Мендес, психотерапевт.

Кроме танцоров "Пригородного безумия" участниками нынешнего карнавала станут еще 450 различных коллективов.

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