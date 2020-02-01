Коронавирус: нужно ли паниковать? | #КУБ

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Коронавирус. Все пишут, все говорят о нем. Соцсети и СМИ переполнены сообщениями о новой эпидемии. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации.

Российские правительство закрыло границу с Китаем. Глава Комиссии Совета федерации по информационной политике Алексей Пушков уверен, что власти "воспринимают ситуацию адекватно угрозе".

"Если рассматривать нынешнюю ситуацию как масштабные учения перед грядущей реальной эпидемией, то они показывают то, что мир к ней не готов", — уверен врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, скоро в мире появится новый вирус, куда более заразный.

"Не смешите меня, ну выявили вы заболевшего, ну изолировали всех пассажиров самолета, а ничего, что этот заболевший перед вылетом 3 часа по аэропорту ходил и заражал окружающих?", — пишет Мясников.

Но не все разделяют подобные страхи. Преподаватель Стэнфордского университета Сима Ясмин считает все эти опасения преувеличенными:

"Показная паника — это когда ты волнуешься из-за коронавируса и отказываешься делать прививку от гриппа". Ясмин напомнила о том, что два года назад в сезон гриппа от этой болезни умерли более 60 тысяч американцев.

Очагом эпидемии считается китайский город Ухань. Полторы недели назад там был введен карантин.

Нельзя ни въехать в город, ни выехать из него без особой необходимости, закрыты кафе, кинотеатры, не ходит общественный транспорт.

Алтынай Анарбаева уже семь лет живет в Ухани. Девушка говорит, что эти кадры сделаны на одной из самых оживленных частей города. Но сейчас этот район выглядит вот так.

"Больше паники за пределами Ухани и за пределами Китая. В самом Ухани люди вообще не паникуют. Им просто скучно, им надоела эта ситуация. Такое впервые. В принципе на китайский Новый год всё так же закрывалось, но по крайней мере были заведения, места, торговые центры... Но сейчас работают только продуктовые магазины до 5 вечера, и больше ничего", — говорит Алтынай.

В Китае более миллиарда жителей. Заболевших около 10 тысяч. Но в СМИ и соцсетях появляется все больше устрашающих сообщений о коронавирусе.

Оправданна ли такая паника? И как лучше защитить себя в случае угрозы? Мы поговорили с вирусологом, старшим научным сотрудником сибирского отделения РАН Александром Чепурновым.

"В отличие от предыдущих коронавирусов, он более заразен, зато менее летален. По крайней мере те данные, которые на сегодняшний день появились из китайских источников, они показывают цифру порядка 3%. Не вижу нормальной обеспеченности правильными врачебными масками, медицинскими масками, потому что то, что есть, — это стандартная маска, которая рассчитана на то, чтобы пациента защитить от врача, от дыхания врача. Вот маски типа KN95 — вот, что самое правильное или еще типа советской маски "Лепесток-200".

Как вы думаете, ситуация вокруг коронавируса преувеличена? Или все-таки эта паника оправданна? Голосуйте и пишите комментарии в VK, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Telegram и "Одноклассниках".