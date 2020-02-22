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Бразилия

Ввод войск из-за забастовки полиции

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 Павел Барсуков
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Ввод войск из-за забастовки полиции
Авторское право
AFP
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Власти Бразилии направили 2500 солдат в штат Сеара на северо-востоке страны. Там со вторника бастуют полицейские. Этим воспользовались преступники: только за два первых дня зафиксировано более 50 убийств.

По бразильским законам, силовики — военные и полицейские — бастовать права не имеют. Однако стражи порядка решили пойти на такой шаг после провала переговоров о повышении зарплаты.

Сенатор Сид Гомес на этой почве пострадал во время стычки с бастующими. После этого губернатор Сеары и попросил федеральные власти ввести в штат войска.

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