Забастовщики парализовали работу Лувра

Забастовка против пенсионной реформы парализовала работу самого посещаемого музея мира. Вход в парижский Лувр в пятницу перекрыли несколько десятков манифестантов, представляющих ведущие профсоюзы CGC-CGT-FSU-SUD.

Они развернули транспаранты "Музей бастует!" и "Отзыв реформы - обязателен!" "Туристы - присоединяйтесь в нам" - скандировали собравшиеся у пирамиды Лувра. Гости французской столицы, приехавшие из провинции или других стран, энтузиазм забастовщиков не разделили.

Во второй половине дня ряды забастовщиков уплотнили присоединившиеся к ним преподаватели средних и высших учебных заведений.

Опубликованный в пятницу соцопрос Odoxa-Dentsu Consulting зарегистрировал парадоксальное отношение французов к происходящему: так, 61 % опрошенных поддерживают движение протеста против пенсионной реформы, но 57 % хотели бы, чтобы всевозможные манифестации, усложняющие повседневную жизнь, завершились.