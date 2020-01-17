Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Франция

Забастовщики парализовали работу Лувра

Комментарии
 Марфа Васильева
Забастовщики парализовали работу Лувра
Авторское право
euronews
Размер текста Aa Aa

Забастовка против пенсионной реформы парализовала работу самого посещаемого музея мира. Вход в парижский Лувр в пятницу перекрыли несколько десятков манифестантов, представляющих ведущие профсоюзы CGC-CGT-FSU-SUD.

Они развернули транспаранты "Музей бастует!" и "Отзыв реформы - обязателен!" "Туристы - присоединяйтесь в нам" - скандировали собравшиеся у пирамиды Лувра. Гости французской столицы, приехавшие из провинции или других стран, энтузиазм забастовщиков не разделили.

Во второй половине дня ряды забастовщиков уплотнили присоединившиеся к ним преподаватели средних и высших учебных заведений.

Опубликованный в пятницу соцопрос Odoxa-Dentsu Consulting зарегистрировал парадоксальное отношение французов к происходящему: так, 61 % опрошенных поддерживают движение протеста против пенсионной реформы, но 57 % хотели бы, чтобы всевозможные манифестации, усложняющие повседневную жизнь, завершились.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.