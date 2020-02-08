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Италия

Полиция Сардинии вернула на пляжи украденный песок

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 Мария Горковская
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Полиция Сардинии вернула на пляжи украденный песок
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euronews
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Полиция вернула на пляжи Сардинии около 600 кг белоснежного кварцевого песка. Его обнаружили в чемоданах излишне ностальгически настроенных туристов в аэропорту Кальяри и в коммуне Кабрас только за это лето. С 2017 года подобное разворовывание природных богатств здесь под запретом: нарушителю грозит штраф до 3 тысяч евро.

"Обыскивать машины и отдыхающих трудно. Ведь речь идет об административной ответственности. Мы можем устраивать проверки на дорогах, но, например, не прямо перед посадкой на судно. Поиски занимают время. Выявить следы преступления сложно", - отмечает Тициана Пинна, инспектор полиции.

Вводя штрафы, власти пытаются не только сохранить главную достопримечательность острова, но и сам остров: из-за разворовывания песка на сувениры и изменения климата почве Сардинии грозит эрозия.

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