Первые жертвы Diamond Princess

Двое зараженных коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess скончались, сообщили в ночь на четверг японские власти. Речь идет о 80-летнем мужчине, граждане Японии, и 80-летней женщине, о которой, по просьбе семьи, других подробностей не сообщается.

Между тем 106 из 300 граждан Гонконга с зараженного вирусом круизного лайнера доставлены из Японии домой. Их поместят на 14-дневный карантин в недавно построенном пригородном жилом блоке. В среду 443 здоровых пассажира Diamond Princess спустились на твёрдую землю, еще 500 должны сойти на берег в четверг.

Профессор кафедры инфекционных заболеваний японского университета Кобе Кентаро Ивата, посетивший в начале недели лайнер и раскритиковавший в Youtube условия карантина на его борту, в четверг утром убрал свои видео, набравшие миллион просмотров. По его словам, японские власти отреагировали на сигнал тревоги, в частности, об отсутствии разграничения между зараженной и "чистой" зонами, необязательного ношения масок и недостатка специалистов.

В Токио отрицают, что оказали на Ивату давление. "Решение держать на борту 3700 пассажиров и членов экипажа объясняется тем, что на суше не было санитарно-карантинной станции, способной вместить всех", - заявил правительственный эксперт профессор Медицинского университета Ивата Шигеру Сакураи.

Китайские власти сообщили в четверг, что за минувшие сутки скончались 114 человек, общее число жертв коронавируса сегодня составляет 2118. За минувшие сутки, по данным Национальной комиссии по здравоохранению, вирусом заразились 394 человек, что меньше, чем в предыдущие дни.

В свою очередь власти Ухани - эпицентра вспышки вируса - завершили строительство 12 больниц, чтобы обслужить более 20 000 пациентов.