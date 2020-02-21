Подпольная сигаретная фабрика в бункере

Европол и Гражданская гвардия Испании накрыли подпольную сигаретную фабрику в окрестностях Малаги. Нелегальное производство находилось в бункере на глубине 4 метров.

При этом во время операции на фабрике были обнаружены 6 украинских граждан. Все они находились в полуобморочном состоянии, так как были заперты снаружи на протяжении недели.

13 февраля по делу о нелегальном сигаретном производстве были задержаны 20 человек, среди них предполагаемый организатор 30-летний гражданин Великобритании.

По словам полиции, в час фабрика могла производить более 3500 сигарет, которые распространялись в последствии на европейском черном рынке.

Доходность этой преступной организации составляла полтора миллиона евро в неделю. Представьте, какую прибыль они могли получить, если бы мы позволили им продолжать работать таким образом Карлос Гальего офицер Гражданской гвардии Испании

Бункер с нелегальным бизнесом находился под конюшнями, при этом кроме самой фабрики в нем находилась и жилая зона — с двухъярусными кроватями, ванной комнатой и кухней.

Это первая обнаруженная подпольная фабрика по производству сигарет в странах Европейского союза.