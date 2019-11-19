Нелегальный труд на рынке роскоши

В Неаполе помещен под домашний арест глава компании Moreno Srl, в которой нелегальные работник занимались пошивом изделий из кожи для известных европейских марок класса люкс. По данным следствия, сотрудники этого предприятия изготовляли обувь и сумки для таких брендов как Armani, Saint Laurent и Fendi.

В доме моды Armani заявили, компания Moreno Srl не была прямым поставщиком либо авторизированным субподрядчиком. В Saint Laurent отметили, что проводят внутренне расследование, в Fendi от комментариев отказались.

Ателье находится в северном пригороде Неаполя Мелито с большой численностью иммигрантов. Во время обыска полицейские обнаружили около 50 работников компании, включая беременную женщину и двух подростков, которые прятались в складском помещении посреди рулонов кожи и скопления обуви и сумок.

Эксперты рынка предметов роскоши говорят, что производственная цепочка иногда слишком длинная, а поставщики работают с субподрядчиками, не сообщая об этом брендам.