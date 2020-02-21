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Брюссельское бюро

Саммит ЕС: много разногласий

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 Андрей Бекетов
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Andrei Beketov
Andrei Beketov   -  
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Andrei Beketov
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Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

"Брюссельские переговоры лидеров Евросоюза по его семилетнему бюджету объёмом в триллион евро продолжаются вторые сутки после утреннего перерыва.

“Брексит» пробил в казне ЕС 60-миллиардную брешь. Председатель Саммита предлагает залатать её небольшим увеличением взносов. Богатые страны не хотят ещё раскошелиться, а бедные согласны, но требуют себе дальнейшей помощи из казны. Могущественная Германия призывает всех к бережливости.

Но даже если удастся приблизится к согласию по этим вопросам, может возникнуть еще один, который обсуждается в кулуарах: "А не отлучить ли от фондов сплочения те восточноевропейские страны, которые не соблюдают верховенства закона?" Так можно сэкономить бюджетные средства. Завершить дискуссию на эту взрывоопасную тему на нынешнем саммите явно не успеют".

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