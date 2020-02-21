Синие киты возвращаются в Антарктику

Синие киты возвращаются туда, где их убивали. В антарктических водах у острова Южная Георгия учёные меньше чем за месяц заметили 55 животных.

По словам исследователей, это очень значительный прирост: за минувшие 70 лет в Южном полушарии этих млекопитающих встречали всего несколько раз, почти всех их истребили китобои.

Мартин Коллинз, океанолог:

"Число убитых китов было просто невероятным. Только вокруг Южной Георгии — более 40 тысяч. Мы даже не знаем точно, насколько мало их осталось. Синих китов по-прежнему считают вымирающими, поскольку их численность совсем невелика. Хоть мы и говорим сейчас об увеличении популяции, это слишком мало по сравнению с тем, сколько их было убито в этом районе".

Со второй половины XIX века Южная Георгия была одним из крупнейших центров китобойного промысла. К середине прошлого века в Антарктике почти не осталось синих китов — возможно, самых больших животных в истории планеты. Сегодня их численность, по разным данным, составляет от 10 до 25 тысяч по всему миру.