Не пей титикакского свистуна!

Всего два десятка лягушек, но и это уже хорошо. В перуанском зоопарке Уачипа представили земноводных, конфискованных у торговцев и контрабандистов.

Это исчезающий вид, титикакский свистун: водится только в знаменитом горном озере Титикака. Местные называют его «водяной мошонкой»: многочисленные складки кожи облегчают ему дыхание под водой.

Раньше, говорят, встречались экземпляры в целый килограмм весом. Но теперь таких свистунов уже не найти.

Селия Диас, директор отдела образования зоопарка Уачипа:

«Этот вид — настоящий биоиндикатор, хранитель озера. Если мы видим в воде лягушку — значит это хорошая вода, её можно использовать. А в плохой воде они умирают».

Угрожает свистуну не только загрязнение от сточных вод и незаконных шахт. Эта лягушка — главный ингредиент популярного напитка.

Перуанцы не жарят лапки, они берут земноводное целиком, сняв шкурку, смешивают с мёдом, морковью и местной репой — макой.

Такой смузи готовят в некоторых магазинчиках Лимы. Утверждается, что помогает от бронхита и астмы, снимает вялость и придаёт половую бодрость. Но для этого годится только настоящий свистун из горного озера Титикака.