Жирафы в опасности

Мясо жирафов, продающееся под видом говядины, обнаружили в Кении и Танзании сотрудники Африканского фонда дикой природы. И это несмотря на Международную конценцию, запрещающую продажу мяса животных, находящихся под угрозой исчезновения. В Красную книгу жирафы были включены в минувшем августе в группу "находящихся в уязвимом положении".

"Торговля жирафами сильно влияет на сокращение их численности. По статистике мы теряем новых особей практически ежедневно. А прирост их происходит очень медленно. Надо ещё сказать, что ежемесячно жертвами браконьеров становятся от 3 до 5 жирафов, а показатели рождаемости у них очень низкие. На численность популяции жирафов влияет также сокращение среды их обитания. Так что в ближайшем будущем, возможно, уже и не останется жирафов, свободно бродящих по заповедникам, как раньше, и как ещё можно встретить в наши дни", - говорит Амос Мутееру из Африканского фонда дикой природы.

За последние 30 лет популяция самых высоких земных млекопитающих в Африке сократилась на 38%, и сейчас их насчитывается чуть больше 97 с половиной тысяч, что уже очень мало. Осознавая необходимость срочных действий, Африканский фонд дикой природы совместно со Службой охраны дикой природы Кении и другими партнёрами разработал первый в истории "План по восстановлению популяции жирафов", который начал действовать в ноябре прошлого года и будет в силе до 2022-го.