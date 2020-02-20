Россия нанесла удары по поддерживаемым Турцией группировкам в Сирии

Российская армия нанесла авиаудары по поддерживаемым Анкарой вооруженным группировкам в сирийском регионе Идлиб, сообщает АФП со ссылкой на коммюнике Минобороны РФ.

В то же время Турция сообщила о гибели двух своих солдат в результате авиаудара, совершенного в этом регионе сирийским правительством. "Наши военные, которые находятся в Идлибе для обеспечения мира и проведения гуманитарной деятельности, подверглись атаке со стороны режима [президента Сирии Башара Асада], в результате чего погибли двое наших военных и пятеро солдат получили ранения", - написал руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун на своей странице в "Твиттере".

"Наша страна не оставит кровь наших мучеников на земле, - добавил он. - Кто бы ни окропил Сирию кровью, ужасом и слезами, поплатится за все человечество".

ТАСС, ссылаясь на заявление Министерства национальной обороны Турции, сообщил об уничтожении "более 50 бойцов режима [президента Сирии Башара Асада], пяти танков, двух БТР, двух военных пикапов и одной самоходной артиллерийской установки". Подчеркивается, что министерство не уточнило, кто наносил ответные удары по позициям сирийских военных.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал силы сирийского режима уйти с некоторых позиций в Идлибе до конца февраля. "Это наше последнее предупреждение (...) Иначе мы появимся в ночи и без предупреждения. Говоря более конкретно, операция в Идлибе неминуема", - сказал президент Турции.

Местные СМИ сообщают, что в четверг турецкие войска и отряды сирийской оппозиции начали наступление на позиции сирийской армии на юго-востоке Идлиба.

Ситуация в Идлибе вызывает все большую напряженность между Анкарой, поддерживающей повстанческие группировки, и Москвой, поддерживающей сирийское правительство. Несмотря на несовпадающие интересы, Турция и Россия в течение нескольких лет сотрудничают в поисках решения конфликта в Сирии, который с 2011 года унес не менее 380 тысяч жизней.