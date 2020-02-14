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Cult

Арт-календарь: художественные выставки в Европе

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Арт-календарь: художественные выставки в Европе
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SCHIRN Kunsthalle
 Ирина Александрова
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Во Франкфурте-на-Майне галерея Schirn представляет женский вклад в сюрреализм на крупной тематической выставке "Фантастические женщины". Скульптуры, фотографии, картины 35 художниц из разных стран мира, от Луизы Буржуа и Мерет Оппенгейм до Фриды Кало. 260 впечатляющих работ можно увидеть до 24 мая.

Два гения Огюст Роден и Альберто Джакометти никогда не встречались. Когда Джакометти прибыл в Париж Родена уже не было в живых. В Мадриде выставочный зал Recoletos фонда Mapfre собрал около двухсот работ обоих скульпторов, которые на протяжении своей творческой жизни искали новые способы познания и представления человеческой сущности.

Музей фонда Beyeler в швейцарском Базеле на своей весенней выставке предлагает публике ознакомиться с работами американского живописца Эдварда Хоппера, оказавшего сильное влияние на мир искусства в целом и поп-культуру XX века в частности. Здесь собраны акварели и живопись маслом, ранние и поздние полотна. Кураторы предлагают всесторонний взгляд на художественную эволюцию Хоппера - от иллюстратора до мощного живописца.

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