Дубай откажется от одноразового пластика

Более 300 миллионов тонн - столько пластика ежегодно производится в мире. Борьба с опасными для природы отходами начинается с ограничения на использование пластмасс. Такую задачу поставили перед собой многие страны, регионы и города. Дубай - в их числе.

... Через международный аэропорт Дубая и расположенный вокруг деловой и гостиничный комплекс ежегодно проходит до 90 миллионов пассажиров. Эта армия путешественников производит 5,5 тысяч тонн пластиковых отходов. Ситуация обещает измениться: в новом году в терминалах аэропорта запрещены изделия из одноразового пластика.

Вилки, соломинки для напитков, стаканчики и пакеты должны исчезнуть с прилавков здешних кафе и магазинов. Юджин Барри, исполнительный вице-президент Международного аэропорта Дубая, рассказал: "95% наших партнеров обязались отказаться от пластика и ввести в оборот подходящие для сферы общественного питания и розничной торговли альтернативы".

Наблюдатели считают, что опыт крупного транспортного узла вдохновит на аналогичные шаги и других игроков в сфере перевозок и торговли. "Некоторые наши международные партнеры, McDonald's, Costa Coffee, Prêt à Manger, и некоторые местные бренды, такие как Tree House и Transee, уже заменяют пластик на экологически чистые альтернативные решения. Это первый шаг на долгом пути к устойчивым бизнес-практикам", - добавляет Юджин Барри.

Вслед за аэропортом 700 отелей Дубая один за другим вытесняют со своих столов и барных стоек пластиковые бутылки, заменяя их на стеклянную тару. Пластиковые карты - ключи для номеров также обещают уйти в прошлое, их сменят носители на основе древесины.

На этом фоне спрос на альтернативные решения начинает опережать предложение. Директор производственной группы Avani Middle East Петер Аврам рассказал: "Частный сектор - в авангарде борьбы с эпидемией пластика. Вот уже два года мы совершенствуем альтернативные технологии, особенно в сфере упаковки. Вот этот пакет (показывает) изготовлен из корнеплода, напоминающего картофель (это кассава). Клубни измельчаются, смешиваются с растительным маслом. Полученную зернистую массу мы помещаем в машину, которая раскатывает ее до состояния тончайшей пленки. Из нее изготавливаются пакеты. У нас есть несколько крупных заказчиков, берущих нашу упаковку на реализацию, среди них Virgin Megastore. Одновременно появляются и небольшие клиенты. Мы смогли вдвое сократить использование пластиковых пакетов, это наибольший вклад нашей компании в общее дело".

В Дубае общество меняет свой взгляд на пластиковую упаковку. 90% местного населения предпринимает сознательные усилия, чтобы уменьшить потребление на уровне семьи. Четверо из пяти опрошенных говорят, что отправляют на вторичную переработку больше отходов, чем пять лет назад. Каждый четвертый респондент обращает внимание на экоинициативы и борьбу с пластиком крупных корпораций

Местные предприниматели понимают, что отказ от одноразового пластика сопряжен с расходами. И тем не менее идут на этот шаг, считая его безальтернативным.

В авангарде перемен - дубайские рестораторы.Том Арнел из Common Grounds рассказывает: "У меня трое детей, мы часто ходим на пляж и меня шокирует количество пластика на песке и в воде, все это загрязняет океан. В действительности мы можем очень многое сделать. Мы обслуживаем тысячи клиентов в неделю, так что любое небольшое преобразование будет иметь значение. Начать нужно с определения всех зон применения одноразового пластика - всех этих стаканчиков, упаковки на вынос, соломинок. На нашей кухне мы заменили их безопасной для окружающей среды посудой. И отклик наших клиентов просто потрясающий! Если каждый будет вносить свой вклад, осознавая, на какую цель работает, сообща мы, безусловно, добьемся изменений".

Дубай не сомневается: отказ от одноразовой пластмассы может быть произведен лишь совместными усилиями. Энтузиазм, дисциплина, инновации... мегаполис полон решимости продолжать начатое.