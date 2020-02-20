Водителей московских автобусов обязали докладывать о появлении китайцев

"При обнаружении в салоне лиц китайской национальности звонить в диспетчерскую", - такие сообщения получили водители московского общественного транспорта. Информацию каналу Euronews подтвердил руководитель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков.

Диспетчеры, в свою очередь, обязаны будут вызывать наряд полиции. Соответствующее поручение дал первый заместитель гендиректора "Мосгортранса" Борис Ткачук (фотографию электронного письма нашей редакции прислал Дашков).

Фото предоставлено Юрием Дашковым

Глава профсоюза сообщил, что пока они рекомендовали водителям никак не реагировать на "такие провокации", и назвал распоряжение превышением должностных полномочий. "Как выполнить это требование – никто не понимает. То есть даже если водители видят в салоне подвижного состава представителей из Китая, то на каком основании они должны проверить личность. Вдруг это не китаец, а кореец?"

Дашков также обращает внимание на то, что выполнение таких поручений не входит в обязанности водителей: для этого есть сотрудники полиции, таможенных служб и медучреждений.

Фото предоставлено Юрием Дашковым

В "Мосгортрансе" сначала назвали это письмо фейком, но несколько часов спустя Telegram-канал "Подъем" сообщил, что компания подтвердила подлинность сообщений. "Мы осуществляем мониторинг в целях обеспечения комфорта и безопасности на транспорте. Данные отправляются медикам и в случае необходимости – принимаются профилактические меры". Позже информацию по мониторинге Мосгортранс подтвердил в интервью РБК и "РИА-Новости".

18 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее китайцам въезд в Россию в рабочих, учебных и туристических целях (исключение делается только для граждан КНР, которые летят через Россию транзитом в другие страны).

#Яневирус

#Яневирус - посты под таким хэштегом начали появляться в соцсетях несколько недель назад. В этих сообщениях азиаты рассказывают о проявлениях расизма и дискриминации, с которыми они столкнулись на фоне вспышки коронавируса: люди отсаживаются от них в общественном транспорте, отходят на несколько метров в магазинах, их не пускают в рестораны и т. д.