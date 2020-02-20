Садик Хан: "Мы хотим сохранить отношения с ЕС"

"Брексит" произошел, Великобритания вышла из Европейского Союза. Скоро начнутся переговоры о том, как должны выглядеть будущие отношения между ними. Каким будет такой город, как Лондон, большинство жителей которого голосовало за то, чтобы остаться в сообществе? Наш гость на этой неделе - мэр Лондона Садик Хан.

Даррен Маккафри, Euronews: Итак, вы в Брюсселе разговариваете со многими политиками о так называемом ассоциированном гражданстве ЕС, потому что, разумеется, с тех пор как Великобритания ушла, британцы больше не члены ЕС, не граждане ЕС. Что такое ассоциированное гражданство?"

Садик Хан, мэр Лондона: "Многие ваши зрители могут не осознавать этого, но на самом деле миллионы жителей Лондона и людей по всей стране убиты горем из-за того, что мы покинули Европейский Союз. В конце этого года мы уйдем с единого рынка и потеряем свободное передвижение по ЕС. Существует концепция гражданства ЕС, она восходит к Маастрихтскому договору. Я сказал высокопоставленным политикам в Брюсселе, что мы покинули ЕС и, вполне вероятно, что в этом году мы покинем единый рынок.

Но могут ли те из нас, кто хочет сохранить связи с Европейским Союзом, иметь форму ассоциированного гражданства? Конечно, я понимаю, что мы не получим те же привилегии, которые были у нас, когда мы были членами Европейского Союза, потому что мы ушли с единого рынка. У нас не может быть свободного передвижения людей, товаров, услуг, капитала.

Но то, в чем мы могли бы продвинуться вперед, - это отношения с теми из нас, кто хочет остаться частью Европы и Европейского Союза через ассоциированное гражданство. Таким образом, мы могли бы, например, перемещаться по Европе. Мы могли бы, если хотели бы, учиться в Европе, мы могли бы работать в Европе и пользоваться преимуществами Европейского Союза".

Euronews: "Некоторые говорят, что это просто уловка. Она не сработает. Ведь это предполагает изменение договора. Этого не будет. Один из европейских политиков назвал это предложение не серьезным. Это своего рода несбыточная мечта".

Садик Хан: "Мы хотим посеять семена в умах, и не только британского правительства. Я вчера написал Борису Джонсону, чтобы он, когда в марте начнет переговоры, всерьез обсудил с ЕС возможность ассоциированного гражданства. Я понимаю, что мы покинем единый рынок. Я понимаю, что мое правительство не хочет свободного передвижения людей.

Я понимаю, что есть проблемы, связанные с взаимностью. Но я также хотел бы поговорить с европейскими политиками, чтобы объяснить им, что многие из нас безуспешно пытались укрепить ирландские, итальянские или польские связи, чтобы сохранить европейские паспорта. Мы не смогли этого сделать. Поэтому мы хотели бы найти другой способ сохранить наши отношения с Евросоюзом".

Euronews: "Рассматривая долгосрочную перспективу и непосредственно "брексит", как сейчас на самом деле выглядит общественное мнение, учитывая тот факт, что Британия ушла и что налаживание этих отношений вполне может занять годы. Примирились ли вы с тем, что Великобритания, вероятно, будет в стороне от ЕС, по крайней мере, при этом поколении?"

Садик Хан: "Нужно думать также о краткосрочной и среднесрочной перспективе, в которой мы будем вне Европейского Союза. Вот почему я говорю своим друзьям, в том числе из правительства, которые проголосовали за выход, что мы должны работать вместе, чтобы сделать "брексит" успешным в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Мы должны обеспечить, чтобы он был настолько успешным, насколько это возможно. Добавлю, я не думаю, что это будет столь же успешным, как если бы мы были членом ЕС, в долгосрочной перспективе. Но кто знает?

Я из поколения, которое выросло, видя в наших европейских соседях наших друзей, наших союзников, членов нашей семьи. Поколение моих родителей выросло с подозрением по отношению к европейским соседям. Мои дети будут расти, возвращаясь в плохие старые времена, когда мы с подозрением смотрели на французов или немцев. Я хочу, чтобы наши дети смотрели на них как на своих друзей и родных. Знаете, в среднесрочной или долгосрочной перспективе мы можем, мы должны обсуждать и спорить о том, можем ли мы воссоединиться, но в краткосрочной перспективе ясно, что мы покинули ЕС".

Euronews: "Когда вы впервые были избраны почти четыре года назад, вы стали первым мэром-мусульманином крупного западного города. И в некоторых частях Европы были достигнуты большие успехи в вопросе расовых отношений и отношений между людьми из разных религий. Но, похоже, не в институтах ЕС. Если, например, вы посмотрите на Европарламент, то там менее 3-х процентов этнических меньшинств, а после выхода Великобритании и ее членов Европарламента и того меньше, а Еврокомиссия так вообще полностью белая. Как вы думаете, ЕС не обеспокоен расовым вопросом? Великобритания, например, обеспокоена".

Садик Хан: "Я думаю, если вы проедете по Европе, а не только по моей стране, вы увидите, что многие европейцы чувствуют разрыв между институтами, структурой Европейского Союза и людьми. Один из возникающих вопросов - похож ли Евросоюз на нас? Я - европеец. Есть люди во Франции, в Испании, в Италии, в Германии, которые похожи на меня.

Наш континент очень разнообразен в этническом отношении, религиозном, в отношении сексуальной ориентации, людей с ограниченными возможностями, и я не уверен, что Европейский Союз и те, кто находятся у власти должным образом отражают общество, которым мы являемся в 2020 году. ЕС должен осознать, что если он не адаптируется и не будет развиваться, чтобы идти в ногу с темпами изменений в Европе, он будет еще более отчужден от тех людей, чье доверие ему жизненно необходимо".

Euronews: "Вы несколько раз вступали в перепалки с президентом США Дональдом Трампом. На мой взгляд, вполне возможно, даже вероятно, что он снова победит на выборах в ноябре и останется еще на четыре года. Вполне возможно, что в этом году вы также сможете выиграть в гонке за кресло мэра. Вы сожалеете, что отношения между вами и ним такие плохие?"

Садик Хан: "Мне совершенно ясно, что у Великобритании и США особые отношения. Особые отношения означают, что наши ожидания друг от друга отличаются от ожиданий других стран. Это как отношения между лучшими друзьями. Вы ожидаете большего от своего лучшего друга, чем от просто знакомых или случайных незнакомцев.

И смысл особых отношений заключается в том, что в трудные времена вы стоите плечом к плечу, но и говорите им прямо, когда думаете, что они неправы. Сейчас во всем мире я вижу рост популистских нативистских движений. Я вижу, как лидеры пытаются разделять людей, а не объединять их. И на это нужно прямо указывать. Я не согласен с тем, что Дональд Трамп говорит о геях, о мексиканцах, о мусульманах, о женщинах. И я не боюсь ему на это указывать".

Euronews: "Я хочу сказать, что, если ни вы, ни он не уйдете, а Великобритания и ЕС будут пытаться заключить сделку с США... Похоже, что сейчас США хотят торговую сделку с обоими. Знаете, глядя вперед, разве не было бы лучше, если бы вы немного постарались?"

Садик Хан: "Слушайте, я уже говорил Дональду Трампу, что был бы более чем счастлив провести его по Лондону, чтобы познакомить его с женщинами, которые равны ему, мусульманами, которые гордятся тем, что они и жители Запада, и последователи ислама, с членами сообщества ЛГБТК+, к которым, я думаю, следует относиться так же, как и ко всем остальным. Я был бы более чем счастлив взять его с собой на прогулку по Лондону, по мечетям и синагогам, чтобы объяснить ему, что можно быть и мусульманином, и британцем, что можно, быть гордым западным человеком и гордым членом исламской общины".

Euronews: "Хорошо, давайте в конце проведем блиц. Вы можете выбрать только один ответ, без оговорок. Итак, Дональд Трамп или Владимир Путин?

Садик Хан: "Дальше".

Euronews: "Какой паспорт вы бы выбрали - бордовый или синий?"

Садик Хан: "Бордовый".

Euronews: "Меркель или Макрон?"

Садик Хан: "Хороший вопрос. Я встречался с Макроном, с Меркель. Я думаю, что он действительно хороший прогрессивный парень. Гордый европеец. И я был очень впечатлен знакомством с ним".

Euronews: "Значит, Макрон. Чипсы, картофель-фри или вафли?"

Садик Хан: "Я за чипсы".