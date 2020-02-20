Торг на Саммите ЕС по бюджету

Битва за бюджет Евросоюза вступает в решающую фазу. Главы государств и правительств пытаются согласовать в Брюсселе рамки многолетнего финансового плана ЕС до 2027 года. Кто-то из них предлагает увеличить общие расходы, кто-то сократить, что-то рассчитывает на помощь отдельным отраслям, а кто-то - своей стране.

Председатель Саммита надеется, что за два дня удастся разработать сбалансированный бюджет:

«Многое требует к себе внимания, есть много приоритетов и интересов, нужно постараться объединить все точки зрения. Такой подход даст возможность принять совместное решение, - сказал Шарль Мишель. - Последние шаги, которые необходимо предпринять для достижения компромиссов, всегда самые сложные. Тем не менее, по-моему, на столе переговоров уже есть всё, чтобы мы смогли принять решение ".

Европарламент продлагал увеличить взнос каждой страны с 1% до 1,3% от Валового национального дохода. Канцлер Австрии одобрил стремление председателя добиться меньшей цифры:

«Мы хотим сэкономить деньги наших налогоплательщиков. Мы не хотим безграничного роста наших выплат в бюджет относительно того, что мы из него берём, - сказал Себастьян Курц. - Глава Евросовета Шарль Мишель предложил увеличить взнос на 0,07%. Это правильное направление. "

Премьер-министр пережившей кризис Греции, наоборот, хочет увеличение общей казны и инвестиций, что помогло бы его стране стимулировать экономической рост и занятость.

«Нам предстоит сложная дискуссия, - сказал Кириакос Мицотакис. - Моя точка зрения была ясна с самого начала: нельзя ожидать, что мы сделаем большее за меньшие деньги».

Наибольше разногласия вызывает финансирование Общей сельскохозяйственной политики. Недалеко от места встречи лидеров ЕС латвийские фермеры проводят демонстрацию за сохранение и увеличения субсидий своей отрасли.

«Думаю, что они должны защищать эту политику, раз они согласились на «зелёную сделку», -сказала участница. - Им нужно проявить больше амбиций в аграрном секторе ЕС».

Председатель Саммита должен будет в какой-то момент подвести черту под переговорами на высшем уровне по бюджету, даже в отсутствие полного компромисса. Председатель бюджетного комитета Европарламента пытается предположить, когда это произойдёт:

«Если к завтрашнему утру или где-то в течение пятницы удастся приблизиться к соглашению, это будет почти чудо, - сказал Йохан ван Овертвелд. - Но не стоит недооценивать Шарля Мишеля на подобных переговорах».