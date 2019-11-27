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Спорт

Рекордная стоимость «Манчестер Сити»

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  Павел Барсуков 
Рекордная стоимость «Манчестер Сити»
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Частная американская компания Silver Lake приобрела около 10% акций английского футбольного клуба «Манчестер Сити». Сумма сделки — полмиллиарда долларов. Исходя из этого, весь клбу оценивают в рекордные 4 миллиарда 800 миллионов. При этом ещё в июле в рейтинге самых дорогих команд мира «Сити» стоил вдвое дешевле и занимал тогда пятую строчку.

Для Silver Lake это первое крупное вложение в спорт: ранее она занималась в основном IT-компаниями. Но теперь выражает заинтересованность несколькими европейскими клубами, включая лондонский «Чесли».

«Манчестер Сити» — действующий чемпион Англии. 80% компании-владельца клуба принадлежит члену королевской семьи Объединённых Арабских Эмиратов.

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