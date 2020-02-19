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Она играла на скрипке во время операции на головном мозге

Хирурги из больницы Королевского колледжа в Лондоне удалили опухоль в головном мозге скрипачки Дагмар Тернер. Во время операции 53-летняя женщина играла на музыкальном инструменте, чтобы врачи не задели области мозга, отвечающие за движения левой руки. Нейрохирургам во главе с Кейумарсом Ашканом удалось удалить более 90% опухоли. Дагмар, которая покинула больницу спустя три дня после операции, надеется в самом скором времени вернуться к любимой работе. Скрипачка играет в симфоническом оркестре острова Уайт.

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