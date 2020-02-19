Франция может лишить Павленского статуса политического беженца

Художника Петра Павленского могут лишить во Франции статуса политического беженца. Об этом заявил глава МВД республики Кристоф Кастанер.

Несколько дней назад Павленский опубликовал видео интимного характера, на котором предположительно запечатлен экс-кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво. После этого прокуратура столицы открыла досудебное производство в отношении художника и его подруги Александры де Таддео в рамках расследования дела о "вмешательстве в частную жизнь" и "распространении без разрешения видео сексуального характера".

Еще одно расследование начато в отношении Павленского из-за драки в новогоднюю ночь. По данным следствия, художник угрожал нескольким людям ножом.

"Я не могу высказываться по поводу его случая, но я ожидаю от человека, который пользуется статусом политического беженца, что он будет стремиться быть примерным гражданином. <...> Он таковым не был в ночь с 31 декабря на 1 января, когда он ударил по голове двух человек, ударил третьего человека, после чего организовал побег и скрывался на протяжении месяца", - заявил Кристоф Кастанер.

В то же время агентство AFP со ссылкой на МВД сообщает, что Павленского не могут лишить статуса беженца, поскольку французские законы допускают такое развитие событий только в двух случаях: если есть веские основания полагать, что человек представляет серьезную угрозу безопасности страны и если судом последней инстанции он был приговорен как минимум к 10 годам заключения по делу о терроризме.

Художник-акционист Петр Павленский получил статус политического беженца в 2017 году. Он уехал из России после того, как актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина обвинила его в насилии. Сам художник назвал эти обвинения политическим заказом. Он заявлял, что российские правоохранительные органы заставили Слонину написать на него заявление.

В России Павленский прославился после ряда громкий акций, которые он сам называл художественными, но содержащими политический смысл (поджог покрышек и двери здания ФСБ, зашивание рта, отрезание мочки уха, прибивание мошонки на Красной площади).

В октябре 2017 года акционист устроил пожар в отделении Банка Франции в Париже. Он провёл под стражей почти год, после чего был приговорён к трем годам лишения свободы (из них два года условно) и выплате пострадавшему банку компенсации материального и морального ущерба.