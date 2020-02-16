Павленский с подругой арестованы

Проживающий во Франции гражданин России Пётр Павленский и его французская подруга Александра де Таддео взяты под стражу по делу о публикации интимного видео с участием кандидата в мэры Парижа от партии «Вперед, Республика!» Бенжамена Гриво. Павленский также проходит по делу о драке в новогоднюю ночь, во время которой он, по данным следствия, угрожал ножом нескольким людям. Заявление в полицию со стороны Гриво был подано в субботу.

Такого рода деяния – публикация видео без согласия автора – подлежат уголовному наказанию в нашей стране. Статья 226-2-1 Уголовного кодекса предполагает крупный штраф и двухлетнее тюремное заключение. Такого рода дела, безусловно, нужно расследовать. Кристоф Кастанер министр внутренних дел Франции

По информации французских СМИ, Александра де Таддео и была тем адресатом, которому Гриво отправил скандальное видео.

Мне нету дела на самом деле до личности Гриво. Это вопрос принципа. Я думаю, что это недопустимо, чтобы власть получали и представляли люди, которые для своей карьеры с цинизмом могли использовать свою семью, использовать детей. Пётр Павленский акционист

Видео, опубликованное Павленским, быстро разошлось по социальным сетям и привело к тому, что бывший официальный представитель французского правительства снял свою кандидатуру. Вместо него в борьбе за пост главы французской столицы правящая партия поддержит министра здравоохранения Аньес Бюзен.

Пётр Павленский получил известность в России вызывающими публичными акциями (зашивание рта, отрезание мочки уха, прибивание мошонки на Красной площади, поджог покрышек и двери здания ФСБ), которые он называл художественными, придавая им политический смысл. По делу о поджоге двери ФСБ он провёл семь месяцев под стражей и был приговорён к выплате штрафа.

В январе 2017 г. актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина написала на Петра Павленского заявление в полицию, обвинив его в принуждении к действиям сексуального характера с применением ножа. Кроме того, он был обвинён в избиении друга Слониной. Павленский, отвергнув обвинения, покинул Россию и добился получения статуса политического беженца во Франции. Расследование обвинений было прекращено на стадии доследственной проверки из-за недостатка свидетелей.

16 октября 2017 года Пётр Павленский поджёг два окна отделения Банка Франции на площади Бастилии в Париже, чему он также придал характер художественно-политической акции. Он провёл под стражей 11 месяцев, после чего был приговорён к 3 годам лишения свободы (из них 2 года условно) и выплате пострадавшему банку компенсации материального и морального ущерба.