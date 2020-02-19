Схватка в Совете Безопасности ООН между Россией и Украиной

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зарегистрировала "очень серьезный инцидент в западной части Луганской области, там участились случаи нарушения режима прекращения огня и зафиксированы свыше 2 500 взрывов", - сообщил глава миссии Яшар Чевик, выступая по видеосвязи на встрече Совета Безопасности ООН.

Это заседание было созвано по инициативе России.

В результате массированных обстрелов один мирный житель был тяжело ранен, об этом сообщает ТАСС,

Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН, обратился к сидящим в зале: "Многие из вас сами говорят о катастрофическом положении жителей Донбасса и сами же отказываются признавать ответственность Киева, который, воюя с собственным населением, ввел против Донбасса транспортную, продовольственную и экономическую блокаду. Каждый день, вот уже пять лет, люди там гибнут от обстрелов. Они что, сами себя обстреливают?".

В свою очередь глава мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Чевик подчеркнул, что "такие вспышки конфликта могут создать риск эскалации и еще больше затянуть решение кризиса".

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заметил: "Как это и происходило ранее, Россия пытается представить тех, кто совершает акты агрессии, как жертв. Это ее обычная стратегия в информационной войне против Украины. Жалкая попытка вывернуть факты, которая вызывала бы смех, если бы не была циничным оскорблением памяти тысяч моих погибших соотечественников, пожертвовавших жизнями, защищая свою родину".

Украинский высокопоставленный дипломат добавил, что Киев привержен идее проведения очередной встречи лидеров "нормандской четверки", которая запланирована на апрель в столице Германии.