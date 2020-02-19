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Великобритания

Вручены награды Brit Awards

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 Daria Ivanova
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Вручены награды Brit Awards
Авторское право
AP
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Вручены награды Brit Awards, британского эквивалента премии Грэмми. Ежегодная церемония вручения музыкальных наград в области поп-музыки прошла во вторник вечером в Лондоне.

Приз за лучшую песню получил шотландский автор-испольнитель Льюис Капальди с хитом 2019 года Someone You Loved. Певец также удостоился премии в категории "Открытие года".

Победителем в номинации "Лучший британский альбом" стал лондонский рэпер Дэйв с альбомом Psychodrama, в котором чернокожий музыкант выступил против расизма.

Вопреки критике "The Brits" за недостаточное число женщин в смешанных номинациях, лучшей международной исполнительницей названа юная американка Билли Айлиш. Она вышла на сцену, чтобы впервые спеть свою новую композицию No Time to Die, ставшую главной музыкальной темой очередного фильма о приключениях Джеймса Бонда.

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