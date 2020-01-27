"Грэмми": в Лос-Анджелесе оценили Билли Айлиш и вспомнили Коби Брайанта

Организаторы и участники 62-й церемонии вручения премии Grammy посвятили вечер Коби Брайанту. На этот раз самых успешных музыкантов ушедшего года награждали в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center, где проходят домашние матчи команды "Лос-Анджелес Лейкерс". В их составе на протяжении многих лет и играл бывший чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, который в воскресенье разбился на вертолете.

Свои выступления легенде "Лейкерс" посвятили американская рэп-группа Run-D.M.C. и оскароносный Джон Ледженд.

Но главной героиней вечера все же стала юная Билли Айлиш. 18-летняя певица завоевала награды в основных номинациях: "Лучший новый исполнитель", "Запись года" и "Песня года» (сингл Bad Guy). Она теперь и самый молодой в истории лауреат премии "Альбом года". Ранее подобное удавалось лишь Кристоферу Кроссу в 1981 году.

Кроме того, певица одержала победу в категории "Лучший вокальный поп-альбом", а ее брат Финнеас удостоен награды "Продюсер года".

Нонконформизм, депрессивные ноты, подростковое одиночество песен Билли Айлиш покорили музыкальным мир. Клип к песне Bad Guy собрал свыше 700 миллионов просмотров в интернете. Калифорнийская исполнительница записала трек к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Лидеры по числу номинаций Лиззо и Lil Nas X получили в итоге лишь по три награды. В частности, певицу наградили за сольное поп-исполнение, а рэпера - за лучшее музыкальное видео.

"Лучший альбом разговорного жанра" выпустила супруга экс-президента США Мишель Обама. Речь идет об аудиозаписи ее мемуаров.