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Латинская Грэмми для Росалии

Латинская Грэмми для Росалии
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  Ирина Александрова 
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Испанская певица Росалия получила Латинскую Грэмми сразу в нескольких номинациях. В их числе - "Альбом года" и "Лучший современный поп-вокальный альбом". А "CON ALTURA признан "лучшей композицией в стиле урбан". Награждение состоялось в Лас-Вегасе.

Росалия, певица: "Я потрясена, правда. Я такого не ожидала. Клянусь!"

Еще две награды исполнительница взяла за "Лучшую аранжировку" и "Лучшую запись". Росалия заинтересовалась вокалом в семилетнем возрасте. В тринадцать поступила в Высшую школу музыки Каталонии. 26-летняя певица успешно совмещает традиционный стиль фламенко с современными направлениями.

Росалия, певица: "Я бы хотела сказать, что мне помогла моя семья, позволив сосредоточиться на карьере. Я многому научилась у мамы. Ну, и конечно, я благодарна моим преподавателям, которые учили меня на протяжении трех лет. Все это очень важно. Но ключ к успеху - и проделанная мною работа. Я отдавала ей все свое время".

47-летнего колумбийского музыканта Хуанеса в Лас-Вегасе назвали "Человеком года". Хуан Эстебан Аристисабаль Васкес был одним из основателей рок-группы Ekhymosis и первую награду "Латинской грэмми" получил в 2001 году.

Латинская Грэмми (она существует с 2000 года) - самая престижная награда в современной латиномериканской музыкальной индустрии. Премия присуждается ежегодно.

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