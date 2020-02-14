Несколько сотен тракторов блокировали центральные улицы Валенсии. Испанские фермеры требуют помощи правительства и граждан. В первую очередь они настаивают на введении жёсткого контроля над закупочными ценами на их продукцию. В нынешней ситуации. по их словам, заниматься сельским хозяйством убыточно.

"Попросту невозможно выжить, когда закупочная цена меньше расходов на производство".

"По правде сказать, мы просто подавлены. Мы рассчитываем на помощь властей и общества, иначе мы не сможем дальше работать".

По словам крестьян, разоряются и уходят из отрасли целые семьи, многими поколениями занимавшиеся фермерством. Особенно тяжёлая ситуация в садоводстве и выращивании олив — а это важнейшие для испанской экономики отрасли сельского хозяйства.

Многие испанцы усматривают в нынешней ситуации происки заокеанских конкурентов.

"Цены ниже расходов на производство. Терпеть этого больше нельзя. И такая ситуация возникла не вчера, нынешнее правительство в этом не виновато. Так продолжается уже 50 или 60 лет".

"Нам нужно достойное, сильное правительство и общество, которое протянуло бы руку помощи в этой ситуации".

Испанские крестьяне подчёркивают, что проблемы не только у них, а практически по всей Европе, учитывая что в новом бюджете ЕС сельскохозяйственные субсидии сильно урезаны.