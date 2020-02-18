Снежная буря вынуждает отдохнуть в горах

Около 50 человек оказались заблокированы на горном перевале на севере Норвегии из-за необычайно сильной снежной бури. Автомобили были погребены под 2-3 метровым слоем снега, а власти были вынуждены закрыть автотрассу европейского значения. Никто не пострадал, но тем, кто заблокирован в горном районе, придётся дожидаться, когда погода улучшится, а дорогу расчистят.