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Снежная буря вынуждает отдохнуть в горах

Около 50 человек оказались заблокированы на горном перевале на севере Норвегии из-за необычайно сильной снежной бури. Автомобили были погребены под 2-3 метровым слоем снега, а власти были вынуждены закрыть автотрассу европейского значения. Никто не пострадал, но тем, кто заблокирован в горном районе, придётся дожидаться, когда погода улучшится, а дорогу расчистят.

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