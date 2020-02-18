Банк HSBC сократит 35 тысяч сотрудников

Британский банк HSBC (крупнейший в Европе) объявил о намерении сократить за три ближайших года не менее 35 тысяч рабочих мест по всему миру в рамках масштабной реструктуризации. В HSBC предпринимают её, чтобы повысить конкурентоспособность после того, как по итогам минувшего года прибыль банка упала на треть.

Представляя программу реформ, призванных улучшить показатели уже к 2022 году, исполняющий обязанности генерального директора HSBC Ноэл Куинн сказал:

"Мы должны признать, что у нас есть некоторые проблемы. Сегодня мы предпринимаем решительные действия для их устранения, прибегнув, в частности, к перераспределению капитала для возможности роста и упрощению организационной структуры, чтобы сократить затраты. Но всё это делается с одной целью - обеспечить рост".

Инвестиционное и коммерческое подразделения HSBC будут объединены, а обособленное подразделения по работе с наиболее важными клиентами закроют. Наибольшие сокращения затронут европейские представительства банка. Но планируется также закрыть треть учреждений в американском подразделении, которое на протяжении многих лет показывает слабые результаты. Упор предполагается делать на международных или состоятельных клиентов.

Массовое сокращение произойдет в рамках реорганизации отделений в Европе и США. HSBC намерен также снизить ежегодные расходы на $4,5 млрд, избавиться от активов на сумму $100 млрд. В его планах также частично объединить инфраструктуру инвестиционного и коммерческого подразделений и

По данным руководства HSBC, положение усугубила вспышка эпидемии, вызванной новым коронавирусом. Она стала причиной серьезных сбоев в работе с поставщиками и клиентами, особенно в Гонконге и на материковой части Китая.

В HSBC работают около 235 000 человек по всему миру. Банк обслуживает около 40 млн клиентов в 65 странах.