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Бизнес

HSBC меняет руководство

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HSBC меняет руководство
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REUTERS/Hannah McKay
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Один из крупнейших банков мира, британский HSBC, меняет руководство. О своей отставке объявил генеральный директор Джон Флинт. Отмечается ,что этот шаг сделан «по взаимной договорённости с советом директоров». Временно исполняющим обязанности назначен руководитель подразделения Global Commercial Banking Ноэль Куинн.

Позже в понедельник руководство HSBC сообщило и о планах увольнения почти 5 тысяч человек, в первую очередь из руководящего звена: компания собирается на 4% сократить расходы на зарплату. По словам источников, эти меры позволят сэкономить около 700 миллионов долларов.