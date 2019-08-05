Один из крупнейших банков мира, британский HSBC, меняет руководство. О своей отставке объявил генеральный директор Джон Флинт. Отмечается ,что этот шаг сделан «по взаимной договорённости с советом директоров». Временно исполняющим обязанности назначен руководитель подразделения Global Commercial Banking Ноэль Куинн.

Позже в понедельник руководство HSBC сообщило и о планах увольнения почти 5 тысяч человек, в первую очередь из руководящего звена: компания собирается на 4% сократить расходы на зарплату. По словам источников, эти меры позволят сэкономить около 700 миллионов долларов.