HSBC планирует новые сокращения

Британский финансовый конгломерат HSBC планирует уволить до 10 тысяч работников, то есть более 4% своего штата. Как сообщает газета «Файнэншл Таймс» со ссылкой на собственные источники, новое куроводство собирается таким образом снизить издержки производства.

«На этот раз сокращения коснутся высокооплачиваемых сотрудников, – считает финансист Алекс Вон. – Наверное, потому что отдачи от них не так много, а доходы банка поддерживаются с трудом. Специалистов по продажам они хотели бы сохранить, а административный персонал итак уже сведен к минимуму. Поэтому под нож пойдут высокооплачиваемые сотрудники».

В настоящее время в конгломерате, чьи отделения разбросаны по всему миру, работают 237 685 постоянных сотрудников. В самом банке пока не подтвердили информацию о планируемых сокращениях. Ожидается, что о ней будет официально объявлено после публикации результатов третьего квартала.

Руководство HSBC сменилось в августе, когда после неожиданной отставки Джона Флинта банк на временной основе возглавил Ноэль Куинн, который сразу же пообещал персоналу сокращение расходов на зарплату.

Сокращения сотрудников проходили в банке волнами с 2011 г. В этом году финансовый прогноз конгломерата был снижен на фоне американо-китайской торговой войны, беспорядков в Гонконге, «брексита» и смягчения денежной политики крупнейшими экономиками мира.