Ожье выиграл ралли Турции и поднялся на вторую строчку в общем зачете

Себастьян Ожье выиграл ралли Турции и вышел на второе место в общем зачете чемпионата мира. Француз преодолел дистанцию за 3 часа 50 минут и 12 секунд. Финн Эсапекка Лаппи отстал от победителя более чем на полминуты. Третьим финишировал норвежец Андреас Миккельсен.

В общем зачете лидерство сохраняет Отт Тянак, несмотря на то что эстонец сошел с дистанции еще в субботу из-за технических проблем. На его счету 210 очков. 17 очков ему уступает действующий чемпион мира Ожье. На третьем месте – бельгиец Тьерри Нёвиль.

В командном зачете первое место занимает Hyundai, второй идет команда Toyota, на третьей строчке - Citroen.

До конца сезона осталось еще три гонки. В следующий раз спортсмены выйдут на старт в начале октября. Их ждет ралли Великобритании.