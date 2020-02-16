Участники международной встречи по Ливии в Мюнхене по итогам закрытого заседания призвали стороны конфликта придерживаться перемирия и подтвердили намерение добиваться соблюдения оружейного эмбарго в отношении Ливии. Во встрече кроме дипломатов постоянных членов Совбеза ООН также приняли участие представители других заинтересованных стран, включая Египет, Объединённые Арабские Эмираты, Италию и Турцию, а также ООН, Африканского союза и Лиги арабских государств.

«Очень важно обеспечить прозрачность и сделать так, чтобы те, кто нарушает эмбарго, не могли остаться не замеченными», – подчеркнул в заключительном заявлении министр иностранных дел Германии Хайко Маас, под чьим председательством встреча проходила.

Стефани Уильямс, заместитель спецуполномоченного ООН по Ливии, сделала акцент на ситуации внутри страны: «Ситуация на месте остаётся крайне тревожной. Перемирие держится на волоске. Сообщается о его многочисленных нарушениях, их насчитывается свыше 150. От этого больше всего страдает ливийский народ. Экономическая ситуация продолжает ухудшаться на фоне нефтяной блокады и надвигающегося банковского кризиса. Все страны и организации, принимавшие участие во встрече, согласны с тем, что нефтяную блокаду нужно снять».

Стороны ливийского конфликта во встрече участия не принимали. Но точка зрения каждой из них была изложена представителями стоящих за ними стран. Точку зрения премьер-министра Сараджа и правительства в Триполи отстаивала Турция, а позицию фельдмаршала Хафтара и правительства в Тобруке – Обединённые Арабские Эмираты и Египет.