В феврале миром правит карнавал

Рио-де-Жанейро, а с ним и вся Бразилия, разминается в преддверие ежегодного карнавала. "Блоко" или уличные вечеринки в ожидании главных мероприятий, намеченных на 21 февраля и последующую неделю, проходят в самых разных районах крупнейшего города страны.

Для его участников карнавал - неотъемлемая часть бразильской культуры; для многочисленных туристов со всего мира - возможность окунуться в стихию праздника.

Венеция в этом году отмечает карнавал с 8 по 25 февраля. "Парад 12 Марий" (Festa delle Marie) - одно из традиционных его мероприятий. Этот обычай уходит в средневековье, когда, по преданию, доблестные и отважные жители Венеции освободили похищенный пиратами кортеж с невестами. Правда, на этот раз праздничную атмосферу омрачили опасения по поводу вспышки нового вируса и рекордное половодье в ноябре, которое нанесло городу на лагуне значительный ущерб.

Карнавал или "Мясопуст" отмечают и в Чехии. Участники костюмированных масленичных шествий в Праге и других городах празднуют начало весны, плодородие и прощаются с зимой. Самые популярные персонажи: дьявол, пастух, медведь и козёл. Как обычно, во время карнавала все барьеры между людьми отменяются.