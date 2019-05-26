Сочи: карнавал открыл курортный сезон

Красочным карнавалом российский город Сочи отпраздновал начало курортного сезона. В шествии приняли участие более двух с половиной тысяч танцоров, акробатов и музыкантов. По данным городской администрации, посмотреть на праздничный марш пришли свыше 15 000 человек. В полном восторге и туристы, и местные жители:

Елена: "Мы, сочинцы, считаем, что настроение у людей должны создавать вот такие праздники, как карнавал".

Карнавал в Сочи - молодой, но уже пользуется большой популярностью. В общем, не хуже чем в Рио....

В летние месяцы нынешнего курортного сезона Сочи рассчитывает принять более четырех миллионов туристов. Большинство отдыхающих предпочитают нежиться на теплом, еще не палящем солнце, нежели погружаться в бодрящую морскую воду. Впрочем, некоторых это совершенно не смущает.