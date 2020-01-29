Франция запретит жестокие методы в животноводстве

Франция намерена запретить истребление миллионов едва вылупившихся цыплят-самцов, которое осуществляется жестокими методами: их размалывают или отравляют газом. Будущие петухи считаются не прибыльными - растут медленнее, чем куры, и яиц нести не будут.

Это обычная практика в ​промышленном сельском хозяйстве во всем мире. Французские защитники прав животных борются с ней уже много лет. На пресс-конференции, посвящённой этой проблеме, министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом сказал в среду:

"Некоторые применяющиеся сегодня практики могут вызвать шок у наших сограждан. Но наши фермеры прибегают к ним не ради забавы. Это объясняется, в частности, очень узкой специализацией в сельском хозяйстве. Но в ближайшие недели мы опубликуем нормативные тексты, с тем, чтобы постепенно прийти к полному запрету всех болезненных практик в нашем животноводстве".

Полного запрета министерство обещает добиться уже в будущем году. Планируется также запретить кастрацию поросят, в результате которой обеспечивается быстрый набор веса и высокое качество мясной продукции.

Защитники прав животных считают это этически неприемлемым. Они утверждают, что власти не проявляют политической воли: о применении серьёзных мер говорилось ещё несколько месяцев тому назад, но с тех пор ничего не изменилось.

Швейцария запретила истребление цыплят самцов с 1 января 2020 года. В ЕС это официально разрешено с 2009-го. Запрет подразумевает ввести методы определения пола ещё в яйцах, а уже вылупившихся петушков направлять в племенную отрасль.