Кризис на греко-турецкой границе — проверка на европейские ценности?

Мигранты на греко-турецкой границе выбросили белые флаги и показывают их полицейским патрулям. Правозащитники говорят, что сложившаяся ситуация может стать напоминанием для Европы – на ее территории есть проблемы с защитой прав человека.

С тех пор как Турция решила открыть границу с Грецией, тысячи мигрантов попытались попасть в ЕС. Греция ответила незамедлительно и жестко. Представитель Европейской народной партии считает, что Грецию не за что винить.

Манфред Вебер, член Европейской народной партии

"Мы должны четко обозначить, что насилие, совершаемое на границе, является заслугой Эрдогана. Он несет за это ответственность. В последние несколько дней премьер-министр Греции неоднократно публично заявлял, что граница закрыта. Точка. Правительство Турции дало людям ложные надежды. Мы надеемся, что Эрдоган прекратит эту эскалацию".

Правительство Греции заявило, что на один месяц приостановит рассмотрения запросов о предоставлении убежища. Лидеры ЕС посещают страну, чтобы продемонстрировать свою поддержку властям. Но организация Human rights watch считает, что Евросоюз в равной степени с Турцией несет ответственность за сложившуюся ситуацию.

Филипп Дам, Human rights watch

"Турецкое правительство использовало просителей убежища и мигрантов, чтобы оказать давление на Евросоюз и поставить его в гораздо более уязвимую позицию, чем прежде. Нам нужно запустить процесс, при котором вновь прибывшие мигранты, как и те, кто просил убежища последние несколько лет, смогут воспользоваться механизмом отправки в другие страны ЕС".

Правозащитники считают, что нынешняя ситуация на греческой границе — еще одна проверка Европы на следование своим ценностям.