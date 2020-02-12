Европейская экономика ставит на "серебро"

_Низкий уровень рождаемости и растущая продолжительность жизни: в Европе стремительно стареет население. Может ли новый демографический контекст дать обществу новые возможности _

Без возрастных ограничений

... Население Европы стареет. К 2030 году в большинстве стран ЕС доля работников в возрасте за 50 составит до 55% от общей рабочей силы.

Европейская комиссия прогнозирует, что к 2040 году расходы на медуслуги для пожилых и пенсии вырастут на 2,3 процентных пункта (сегодня этот тип затрат составляет 25% ВВП ЕС). Демографическая ситуация неодинакова от страны к стране.

Португалия, Греция, Италия и Испания, например, входят в десятку государств с самым низким уровнем рождаемости. Неопределенность в отношении перспектив трудоустройства, низкие ожидания по зарплате, негибкость рынка труда - эти и другие факторы приводят к тому, что семьи решают иметь меньше детей и откладывают их рождение на более поздний срок.

Специалисты тем временем единодушны: трудоустройство людей старше 50 лет благотворно влияет на деловую жизнь страны, развивая так называемую " серебряную экономику". Этот сектор, по прогнозам Еврокомиссии, достигнет без малого 6,5 триллионов евро к 2025 году и будет отвечать за почти 40% рабочих мест.

Главным инструментом поддержки рынка труда и отдельных специфических категорий соискателей является Европейский социальный фонд. О роли Большой Европы рассказывает заместитель директора комиссии ЕС по вопросам занятости Андриана Сукова: "Сегодня мы наблюдаем ряд проблем, связанных, с одной стороны, с технологическим развитием, а с другой, - со старением населения в целом и работоспособного населения, в частности. Нам нельзя сидеть сложа руки, нужно использовать все возможности, чтобы помогать людям оставаться на плаву, трудоустраиваться, быть готовыми к новым отношениям на рынке труда".

На помощь приходит... "Схема помощи"

Примером новых отношений на рынке труда является Кипр. Республика сумела преодолеть последствия финансового кризиса 2012 года и восстановить рост. Тем не менее безработица остается высокой, особенно для людей старше 50 лет. Им протягивает руку помощи Европейский социальный фонд, финансирующий интеграцию пожилых на рынок труда. Например, запущенная в ЕС программа "Схема помощи" поощряет тех работодателей, которые предлагают контракты работникам старше 50 лет. Часть их зарплаты покрывается по линии Евросоюза. 66-летний Паоло Патитуччи из Никосии благодаря "Схеме помощи" нашел работу ( у мужчины за плечами - годы стажа в авиакомпании; в 60 лет на волне реорганизации он был уволен, позднее был принят в транспортное предприятие).

"Мой работодатель подключился к "Схеме помощи", - рассказывает Паоло. - Так я смог сохранить место. После увольнения из авиакомпании у многих моих бывших коллег возникли сложности с трудоустройством. "Схема помощи" оказалась очень кстати".

За три года существования программы "Схема помощи" работу нашли 1200 европейцев старше 50 лет. Елена, также жительница Никосии - бухгалтер с 25-летним стажем. Она решила пойти другим путем и создать собственный бизнес, так как имеющиеся вакансии ее не устраивали.

"Трудоустроиться нелегко не только после 50 лет, но, по моим ощущениям, и после 40. У вас большой профессиональный опыт, и у работодателя нет отговорок, чтобы платить меньше. Неслучайно компании часто выбирают молодых людей", - комментирует женщина.

Однако специалисты прогнозируют изменение отношение к возрастным сотрудникам. По статистике, среднестатистический житель ЕС стареет: его возраст к 2050 году составит 47 лет, то есть на 4 года больше, чем сегодня. В отдельных странах - на Кипре, Мальте, в Польше и Словакии - динамика среднего возраста составит 8 лет.

Андреас Матсас из конфедерация трудящихся Кипра отмечает: "Профессионалы старше 50 лет обычно не являются целевой группой для работодателей, в этом возрасте у людей уже сформированы навыки, которые им трудно менять. Вот почему мы уделяем такое внимание их обучению и переподготовке, затем они смогут вернуться на рынок труда в новом качестве".

Кристофер Писсаридес: о технологиях, пенсиях и иммигрантах

Следующая остановка - Лондонская школа экономики. Мы встретились с лауреатом Нобелевской премии Кристофером Писсаридесом, чтобы обсудить влияние новой демографической реальности на экономику и узнать, почему так велик разрыв между югом и севером Европы.

Крисофер Писсаридес, экономист: "Демографический дисбаланс- не причина, а скорее следствие других, более глубинных процессов, влияющих на развитие регионов и определяющих в нашем случае столь существенный разрыв между севером и югом. Возьмите исследования, в которых рассматривается готовность стран ЕС к внедрению новых технологий, и вы увидите, что разрыв огромен. С одной стороны, скандинавские страны и Германия, которые полностью готовы к освоению любых инноваций, они много вкладывают в науку и исследования, развивают инфраструктуру. А вот на юге Европы в этом плане сделано очень мало, вероятнее всего, не сделано вообще ничего. Эта тенденция сохранится на протяжении 10-20 лет, и разрыв будет только расти".

Euronews: "Как меняющийся демографический контекст отразится на госфинансах?"

Крисофер Писсаридес, экономист: "Нет сомнений, что расходы на здравоохранение будут расти, в отрасли одновременно появится больше рабочих мест. Нам нужно очень осторожно и взвешенно распределять усилия между государственным и частным сектором. Пенсионная система, к примеру, будет полностью зависеть от выбранного курса. В прошлом пенсии во многих странах планировались без учета того, что произойдет в будущем. Политики забывали, что выходящий на рынок труда человек подписывается на пенсионную схему сроком на 40 лет. Сегодня мы должны переосмыслить наши взаимоотношения с рынком труда по достижении пенсионного возраста, который у некоторых наступает в районе 60 лет; мы должны учитывать в наших расчетах ожидаемую продолжительность трудоспособности человека".

Euronews : "Как вы представляете будущее европейского рынка труда - и работников, и профиль вакансий?"

Крисофер Писсаридес, экономист: "Нам нужно быть очень внимательными к технологиям, убедиться, что у нас есть инфраструктура для применения цифровых решений по всей Европе, не оставлять инновации только в руках государства. Потому что в этом случае те страны, которые уже продвинулись на этом пути, продолжат усиливать свои позиции и так еще увеличит разрыв с соседями по ЕС. Нам нужно реформировать наши пенсионные системы, как минимум, перейти на накопительные схемы; пора подумать о перенаселенности городов, перегрузках, о состоянии окружающей среды. Мы должны выступать сообща против любых проектов, угрожающих целостности ЕС. Я упомянул технологии, но не сказал о другом важном явлении - это иммиграция. Сегодня мы старательно замалчиваем сопряженные с ней проблемы, так как не знаем, как к ним подступиться, но однажды нас призовут к ответу".