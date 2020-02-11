Из Китая в Россию через закрытую границу

Несколько десятков россиян доставлены из Китая в Россию по временному транспортному коридору через закрытую границу. Желающих вернуться на родину перевезли на автобусе по переправе через Амур, которая связала Благовещенск и Хэйхэ. На российскому берегу их ожидал медицинский и пограничный контроль.

В интервью ГТРК «Амур» вывезенные из Китая россияне говорили о своём переезде как о вынужденном решении. «Мы дома сидим уже месяц, никуда не выходим, только папа в основном выходил за продуктами, за лекарствами», — рассказывала одна из пассажирок.

Временные коридоры из Хэйхэ в Благовещенск открывали уже несколько раз с конца января, когда Россия закрыла сухопутную границу с Китаем. Это позволило вернуть на родину более 600 россиян. После всех проверок они обязаны две недели сидеть дома и немедленно вызывать врача, если появятся признаки заболевания.