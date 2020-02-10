Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Россия

"Масочный режим" в Хабаровске

Комментарии
 Андрей Позняков
"Масочный режим" в Хабаровске
Авторское право
RTR
Размер текста Aa Aa

Из-за угрозы распространения нового коронавируса в Хабаровске с понедельника введён так называемый «масочный режим». Врачи, работники транспорта, торговых центров и банков, а также все, кто ежедневно лично общается с большим количеством людей, обязаны носить средства индивидуальной защиты. Менять маски рекомендуют каждые два часа.

В мэрии отмечают, что новые требования касаются только помещений — на улицах можно ходить без защиты. Кроме того, на время действия «масочного режима» ограничено проведение массовых мероприятий в организациях Хабаровска. За нарушения правил грозятся наказывать руководителей учреждений и предприятий.

Ранее в аптеках Хабаровска жаловались на дефицит масок. Поступали сообщения и о завышении цен на средства защиты. Президент Владимир Путин предлагал отбирать за это лицензии. В мэрии говорят, что уже наладили поставки, но ввели ограничения на розничную продажу: не более 15 масок в одни руки.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Видеомонтаж • Андрей Позняков

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.