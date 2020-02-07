"Классно, если у меня будет коронавирус": россиянка - о жизни в карантине

Россиянка Инна Савинцева - одна из тех, кого военным самолетом эвакуировали из Китая в Тюмень. На следующий день ее с симптомами коронавируса отправили в инфекционное отделение. Инна рассказала и показала нашему каналу, что это такое - жизнь в карантине.

"У меня проблемы с грудью, с горлом, с головой, одышка небольшая. В инфекционном отделении я в палате одна, никого точно не подселят".

Здания лечебно-реабилитационного центра охраняют вооруженные бойцы Росгвардии. Выходить из комнаты запрещено. Иначе карантин будет отсчитываться с нуля. Еду приносят врачи в специальных защитных костюмах.

Инна первый день провела в санатории в одной комнате с двумя другими девушками. Потом в специальной капсуле ее перевезли в инфекционное отделение.

"Доктора очень добрые. Недавно врач перед тем, как уйти домой, опять же у моего любимого окошечка, постучала мне и помахала ручкой, сказала: “До свидания! Пока! Я ухожу домой. Увидимся завтра!”

Всего на борту было более 140 человек. Большинство из них - россияне.

"Сиденья расположены вдоль борта. Да, туалет реализован, как уже сказали другие блогеры, в виде палатки".

Инна говорит, что никакого страха у нее нет, даже несмотря на симптомы.

"Отношусь к этому как в новому опыту. Это же так классно, если у меня будет коронавирус. Конечно, наверное, такое нельзя говорить. Но я же смогу об этом рассказать..."