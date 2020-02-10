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Россия

"Лыжня России": более миллиона человек

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 Павел Барсуков
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"Лыжня России": более миллиона человек
Авторское право
RTR via EBU
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Более миллиона человек приняли участие в забеге "Лыжня России": в нескольких десятках регионов на лыжи встали и любители, и профессионалы. Никаких ограничений для участия в гонке нет. В таком формате соревнования проводятся ежегодно с начала 80-х.

В этом году сразу в нескольких областях старт пришлось отложить на несколько дней, а то и до конца месяца — из-за необычно тёплой погоды или вообще полного отсутствия снега.

Там, где погода позволила, забег стал настоящим праздником. Так, в Новосибирске на старт вышли кадеты военного училища из африканских стран, а в Красноярске реконструкторы организовали "лыжный батальон Победы" — в форме Великой Отечественной войны.

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