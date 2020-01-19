Российские медали на ЧМ по лыжным гонкам в Чехии

Россиянин Александр Большунов стал победителем гонки преследования классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Чехии. 15 км. он пробежал за 37 мин. и 1 сек. Вторым с отставанием почти в 47 сек. пришёл норвежец Йоханнес Клебо, его соотечественник Симен Крюгер замкнул тройку лидеров. Накануне Большунов завоевал золото в гонке на 15 км. свободным стилем в раздельным стартом. В общем зачёте он занимает первое место.

Ещё одну медаль России на чешском этапе Кубка мира по лыжным гонкам принесла Наталья Непряева. Она пришла второй в гонке преследования классическим стилем на 10 км., проиграв 1 мин. и почти 5 сек. лидеру общего зачёта среди женщин норвежке Терезе Йохауг. Бронза досталась соотечественнице Йохауг Ингвильд Эстберг.