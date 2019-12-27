Лыжник провел под снегом 5 часов

В австрийских Альпах 26-летний лыжник выжил после того, как его накрыла лавина в федеральной земле Штирия. Он провел под метровым слоем снега 5 часов. Спасатели называют случившееся не иначе, как рождественским чудом.

"Он выжил только благодаря тому, что под снегом образовался довольно большой "воздушный карман". Ему крупно повезло", - говорит Фердинанд Преннер, спасатель.

Лыжник выехал на склон горы Плешниццинкен в одиночку. Когда он не вернулся к назначенному сроку, тревогу забили друзья. Отыскать его удалось лишь благодаря сигналу специального лавинного датчика.

"Небольшие группы спасателей вели поиски пропавшего на нескольких участках. Когда мы обнаружили следы сошедшей лавины, то довольно быстро нашли и его самого", - продолжает Преннер.

Лыжника доставили в больницу с признаками переохлаждения. Вскоре его отпустили домой.