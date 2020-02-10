Главный "Оскар" получил южнокорейский фильм "Паразиты"

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Как и в прошлом году мероприятие прошло без ведущего. Лучшей картиной года стал фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты". Это первый фильм не на английском языке, получивший главный приз.

Лента также стала лучшим фильмом на иностранном языке. Пон Чжун Хо был удостоен "Оскара" в номинации "Лучший режиссер". В номинации "Лучший фильм" были представлены "1917" режиссера Сэма Мендеса, "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Брачная история" Ноа Баумбака, "Джокер" Тодда Филлипса, "Кролик Джоджо" Тайки Вайтити, "Ford против Ferrari" Джеймса Мэнголда и "Маленькие женщины" режиссера Греты Гервиг.

Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в триллере "Джокер", получил приз в номинации "Лучший актер", обойдя Леонардо Ди Каприо ("Однажды в... Голливуде"), Антонио Бандераса ("Боль и слава"), Адама Драйвера ("Брачная история") и Джонатана Прайса ("Два папы").

Рене Зеллвегер удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за главную роль в фильме "Джуди". За статуэтку боролись Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Синтиа Эриво ("Гарриет"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины") и Шарлиз Терон ("Скандал").